Inauguran Museo del Valle de Atlixco en antiguo Cereso

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró la rehabilitación integral del antiguo Centro de Reinserción Social, inmueble que ahora albergará el Museo Arqueológico del Valle de Atlixco, un espacio destinado a preservar y difundir la riqueza histórica de la región.

Destacó que este lugar, que durante décadas representó encierro y estigmatización, hoy se transforma en un recinto cultural abierto a la ciudadanía, símbolo de identidad, memoria y futuro para Atlixco.

El proyecto, impulsado por Ariadna Ayala, requirió una inversión de 38 millones 355 mil 785 pesos, contempló la intervención de mil 218.55 metros cuadrados en el centro del municipio y beneficia a más de 89 mil habitantes.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes Gustavo Donnadieu Cervantes, titular del Centro INAH Puebla; Ana Sharey Eulogio Aguilar, subsecretaria de Desarrollo Rural en representación del gobernador del estado; Fritz Glockner Corte, titular de la Secretaría de Arte y Cultura; y Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.