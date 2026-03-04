San Pedro Cholula dota de material gratuito a Casa del Abue

Con el firme compromiso de fortalecer las actividades dirigidas a las personas adultas mayores, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, y la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF San Pedro Cholula, Mtra. Lupita Fernández, realizaron la entrega de material para los talleres de pintura y manualidades que se imparten en Casa del Abue.

El objetivo de esta acción es respaldar la economía de las y los usuarios, reduciendo los gastos que realizan para la adquisición de insumos necesarios en el desarrollo de sus actividades.

La presidenta municipal destacó que actualmente en Casa del Abue se imparten 18 talleres totalmente gratuitos, en cumplimiento del compromiso de la presente administración, ya que anteriormente las y los asistentes realizaban una aportación simbólica para el pago de instructores.

Entre los materiales entregados se encuentran pintura acrílica, diamantina, foamy y figuras de cerámica —estas últimas donadas por Karla Valle, integrante del voluntariado—, así como insumos para el taller de bisutería. Esta entrega beneficia de manera directa a más de 80 personas adultas mayores que participan en dichos talleres.

Cabe señalar que el pasado 14 de febrero, con motivo del Día del Amor y la Amistad, las y los integrantes de Casa del Abue organizaron un baile, gracias al cual se logró recaudar recursos para la adquisición de 10 sillas destinadas a la clase de pintura.