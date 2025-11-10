Lluvias provocan deslaves en carreteras serranas de Puebla

Las intensas lluvias provocadas por el ingreso del Frente Frío número 13, registradas desde la noche del domingo en municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, están ocasionando deslaves de tierra y lodo que afectan la circulación en carreteras de la región.

La tarde de este lunes, aproximadamente a las 14:30 horas, un desprendimiento de lodo bloqueó la carretera estatal Zacapoaxtla–Cuetzalan, específicamente en el tramo Apulco–La Cumbre, luego de que parte de un cerro se deslizó y cubrió la vialidad.

Esta situación ha generado largas filas de vehículos, y algunos conductores han intentado remover el lodo para restablecer el paso, en espera de la llegada de personal de Protección Civil municipal y estatal para realizar labores de limpieza y prevención.

Ante estas circunstancias, autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por carreteras estatales y federales, ya que las lluvias continúan provocando deslaves en diversas partes de las regiones altas de la entidad.

