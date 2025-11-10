Armenta acusa al PAN de proteger al crimen organizado en Puebla

“En el gobierno del PAN se enquistó el crimen organizado en Puebla”, refutó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien sostuvo que en dicho periodo se protegió a bandas dedicadas al robo de combustible, por lo que dicho ilícito proliferó en la entidad.

Lo anterior, tras los señalamientos del diputado panista, Rafael Micalco Méndez, quien dijo que en la entidad opera el crimen organizado.

El mandatario replicó que fueron las administraciones panistas las que abrieron las puertas a los grupos delictivos, y recordó que los huachicoleros eran protegidos por el exsecretario de Seguridad, Facundo Rosas Rosas, uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, acusado de brindar protección a cárteles del narcotráfico.

Alejandro Armenta enfatizó que los diputados de oposición no tienen calidad moral para hablar de inseguridad, corrupción ni de nada que tenga que ver con “buen gobierno”, al referir las deudas que dejó la administración de Rafael Moreno Valle por 60 mil millones de pesos por obras ejecutadas bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP) y Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).

“Para tener la boca grande, hay que tener la cola chica. El PAN no tiene calidad moral para hablar de corrupción, ni honestidad“, expresó.

Por ello, retó a los diputados panistas a prepararse para el debate, pues dijo estar dispuesto a acudir personalmente al pleno del Congreso local para evidenciar la corrupción y el saqueo de los gobiernos del PAN.

En ese sentido, dijo que el vicealmirante Francisco Sánchez González comparecerá ante el Legislativo, en su momento, pues ahora está enfocado en “limpiar la corrupción heredada por los gobiernos del PAN y del PRI”.

Cabe mencionar que, por ley, los secretarios estatales deben rendir cuentas ante los legisladores como parte de la glosa del Informe de Labores que rinda el Ejecutivo, lo cual regularmente se realiza durante los primeros días de enero.

