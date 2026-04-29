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Armenta pide diálogo tras daños a obras del Paseo de los Campeones

Por:
Alejandra Olivera
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El gobernador de Puebla llamó a conciliar con vecinos inconformes por el Paseo de los Campeones. / Foto: Es Imagen.

Ante la destrucción que realizaron vecinos de una parte de las obras del Paseo de las y los Campeones, el gobernador Alejandro Armenta Mier pidió al Ayuntamiento de Puebla dialogar y conciliar con vecinos el proyecto.

El mandatario afirmó que su administración no busca imponer obras, sino que todos los proyectos se realizan con diagnósticos para mejorar el bienestar de las familias poblanas.

Resaltó que el Paseo ya había recibido el aval de la ciudadanía, por lo que consideró necesaria la intervención del secretario de Gobernación Municipal, Franco Rodríguez Álvarez, para mediar con los vecinos inconformes, en coordinación con su homólogo estatal, Samuel Aguilar Pala.

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Lo anterior, al referir que la conciliación de proyectos que realiza el Estado para ayudar al municipio, como la rehabilitación de calles, al menos debería ser mediada por las autoridades municipales.

“Yo estoy seguro de que hace su trabajo y que va a dialogar con los vecinos. Hemos hecho muchos trabajos a favor de Puebla capital, que nos ayuden para dialogar con las personas, que se desahoguen las inquietudes”, aseveró.

El mandatario estatal defendió que la obra es un reconocimiento a los deportistas que han representado a Puebla, además de que beneficiará a quienes viven en las inmediaciones de la Calzada Zaragoza.

Editor: César A. García

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