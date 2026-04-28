Hallan cadáver de hombre en límites de Tecuanipan y Cholula

Con visibles huellas de extrema violencia, fue como se localizó el cadáver de un hombre abandonado en los límites de San Jerónimo Tecuanipan y Santa Isabel Cholula.

El hallazgo ocurrió la mañana de este martes, cuando policías realizaban un recorrido de vigilancia por la zona de Lomas de Zavaleta, donde se confirmó que la víctima, cuya identidad aún se desconoce, tenía heridas punzocortantes en tórax, abdomen y manos, así como una lesión en el flanco con exposición de vísceras.

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Tras una inspección en brechas de la zona, ubicó a la víctima boca abajo, por lo que solicitó apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima también presentaba traumatismo craneoencefálico y diversas lesiones cortantes, lo que evidencia un homicidio con alto grado de violencia, acto que fue registrado en una carpeta de investigación por parte del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones correspondientes.

#Seguridad 🚓 Un policía halló un cadáver con múltiples heridas de arma blanca en un camino de terracería de Lomas de Zavaleta, en los límites de San Jerónimo Tecuanipan y Santa Isabel Cholula.



Se desconoce la identidad de la víctima. Se realizan las tareas periciales… pic.twitter.com/vwDrDF5SBp — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 28, 2026

Editor: César A. García

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