Estado no administrará el predial en Puebla, aclara Tesorería

El Tesorero Municipal, Héctor González Cobián, reiteró que el convenio con el Gobierno del Estado solo aumenta los puntos de cobro del predial y no significa que sean los que lo administren, además de que podrán sanear la cartera vencida y aprovechar los padrones de la administración estatal para identificar a los contribuyentes morosos.

“Los recursos siguen siendo del municipio, no se pierde ni un solo peso; al contrario, al dar mayores facilidades y mayores puntos de pago, los contribuyentes pueden acercarse de una manera más sencilla y esto seguramente ayudará a la recaudación”, dijo.

En entrevista, el funcionario municipal explicó que con esta acción personas que acudan a un Centro Integral de Servicios (CIS) y paguen su tenencia podrían pagar su predial en la oficina, además de otras tiendas de conveniencia con las que el Ayuntamiento no tiene convenio.

En cuanto a la cartera vencida, González Cobián explicó que también les ayudará el convenio, ya que no tienen la capacidad para ejecutar el cobro judicial de contribuyentes morosos del predial, por lo cual, con apoyo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, podrán sanearla.

Esto, ya que aprovecharán los padrones como el del control vehicular para identificar a los contribuyentes de los que no tienen domicilio y notificarles de su adeudo.

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De esta forma estiman que pase la cartera vencida de 40 por ciento a 30 por ciento.

El funcionario municipal insistió en que otro beneficio es acceder al Fondo de Fomento Municipal, que podría utilizarse para más infraestructura vial.

Recordó que no habían podido acceder a estos recursos, ya que no tenían el convenio, y este podrá ser efectivo durante este año en curso.

La semana pasada, el Cabildo de Puebla avaló que el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, firme un convenio con la administración estatal para que el gobierno del estado pueda cobrar el predial, lo que regidores de oposición criticaron al acusar que iba a administrar los recursos.

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Editor: César A. García

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