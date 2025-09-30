Reparan bache en la Recta a Cholula que provocó intenso caos vial

Tras darse a conocer a través de Oro Noticias el intenso caos vial que se produjo la mañana de este lunes durante un aproximado de casi tres horas por la formación de un bache en la Recta a Cholula, a la altura de Santiago Momoxpan, personal de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla trabajó para tapar el bache que afectó la afluencia vehicular en esta vía importante.

La oquedad se presentó en el carril de baja sobre la Recta a Cholula con sentido al centro de Puebla, con una dimensión de casi 1.50 metros de ancho por 1 metro de largo y una profundidad de cerca de 15 centímetros. La presencia del bache generó un tráfico intenso en la zona, con filas de autos de hasta kilómetro y medio, debido a que solo un carril estaba habilitado.

Alrededor de las 08:30 a 09:00 horas, personal de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado llegó a la zona para realizar las labores y tapar dicho bache. Sin embargo, el tráfico se mantuvo intenso durante los trabajos, ya que los carriles de baja y media estaban ocupados por maquinaria y trabajadores, lo que ocasionó que la fila de autos alcanzara la zona de la unidad deportiva Volkswagen.

#InfraInforma | Con la instalación de un filtro y sistema de drenado, intervenimos el bache profundo en la Recta a Cholula a la altura de Momoxpan. El agua de lluvia se filtró desde un vado lo que erosionó y dañó la base hidráulica como la carpeta. Con unidades del Módulos de… pic.twitter.com/Ua7U8lR1uo — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) September 30, 2025

Al platicar con los ingenieros, señalaron que el bache quedaría tapado en el transcurso de la tarde del lunes, siempre y cuando no se presentara alguna lluvia que complicara los trabajos.

Ante el caos vial, conductores decidieron buscar vías alternas, como Camino Real a Cholula o incluso el bulevar Forjadores, para poder llegar al centro de Puebla, debido a que la fila de autos llegaba hasta la unidad deportiva Volkswagen.

Alrededor de las 20:00 horas, en la cuenta oficial de X de la Secretaría de Infraestructura se dio a conocer que la vialidad se encontraba abierta tras la instalación de un filtro y un sistema de drenado para intervenir el bache profundo en la Recta a Cholula, a la altura de Momoxpan.

El agua de lluvia se filtró desde un vado, lo que dañó tanto la base hidráulica como la carpeta. Con unidades del Módulo de Pavimentación se extrajo agua y tierra para delimitar el área afectada, compactar la base y tender la nueva carpeta asfáltica.

