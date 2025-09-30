Dos accidentes en la Amozoc–Perote dejan heridos graves y prensados

Dos accidentes se registraron la noche de este lunes sobre la autopista Amozoc–Perote, dejando daños materiales y personas con lesiones de gravedad.

El primero ocurrió a unos kilómetros de la caseta de Amozoc, cuando un autobús de la línea ADO, con número económico 7598, que transportaba a personal de la empresa Audi, impactó contra un camión tipo torton.

El conductor del autobús quedó prensado y se realizan labores para liberarlo de entre los fierros. Hasta el momento, se reporta que tres personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona para su valoración, mientras paramédicos y personal de seguridad atienden al resto de los pasajeros.

El segundo accidente tuvo lugar metros adelante de la caseta de Cuapiaxtla, antes de entrar al túnel que conecta con la zona de Libres–Oriental, cuando dos vehículos chocaron de frente tras perder el control a causa del pavimento mojado.

Personal de seguridad trabaja en el lugar para liberar a una pareja que quedó prensada dentro de una de las unidades; hasta ahora se desconoce su estado de salud, por lo que se espera un reporte oficial.

Actualmente, el tráfico permanece detenido. Se exhorta a los conductores a extremar precauciones, ya que la lluvia persiste en la zona, y a utilizar vías alternas.

Te recomendamos: