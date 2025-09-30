Hallan dos cadáveres con huellas de presunta tortura en Ahuazotepec

Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados con aparentes huellas de violencia y envueltos en plástico, por lo que autoridades ministeriales investigan el motivo de este doble asesinato en el municipio de Ahuazotepec.

Durante el día lunes, campesinos que se dirigían a casa llamaron a emergencias e informaron que habían encontrado dos bultos plásticos con forma humana en un terreno de cultivo.

Ante el llamado, los agentes de la Policía Municipal arribaron hasta el área, donde confirmaron que en las bolsas se encontraban los cadáveres de dos hombres con el rostro notablemente dañado, además de otras huellas de aparente tortura.

La zona quedó acordonada y la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó junto con personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos e iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer este homicidio doble.

Te recomendamos: