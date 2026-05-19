Puebla impulsa 15 proyectos científicos con respaldo federal

Con el respaldo del Gobierno de México y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), dirigida por Rosaura Ruiz Gutiérrez, Puebla se consolida como un referente nacional en innovación y desarrollo científico, al impulsar 15 proyectos estratégicos promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que México vive una etapa histórica en la que las mujeres asumen el papel que les corresponde en la transformación del país, y destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum es el mejor ejemplo de ello, al demostrar que pueden encabezar grandes cambios desde la investigación, la ciencia y la defensa del medio ambiente. Señaló que su liderazgo ha permitido impulsar la soberanía tecnológica y fortalecer las políticas ambientales en beneficio del país.

El titular del ejecutivo agradeció la confianza de la presidenta de México en Puebla para desarrollar el proyecto Olinia, diseñado totalmente en la entidad. Asimismo, explicó que el Astroparque busca acercar a la comunidad científica y estudiantil al conocimiento astronómico; con una inversión de 100 millones de pesos, señaló que construirán este espacio que permitirá la posibilidad de observar, a través del Gran Telescopio Milimétrico, los fenómenos que investigadores de todo el mundo analizan en tiempo real.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de Puebla, Miryam Aquino Mena, explicó que de los 15 proyectos del Gobierno de México, cinco ya muestran un gran avance. Destacó la Casa de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, que ya opera en Cholula con un laboratorio de validación de circuitos integrados. Mencionó que la entidad está confirmada como sede de la planta de ensamblaje de baterías para el auto Olinia, el cual es un proyecto que tiene el objetivo de disminuir la contaminación y fortalecer la soberanía tecnológica en el país.

La Universidad Rosario Castellanos está lista para recibir en agosto del presente año a 360 estudiantes de medicina y enfermería. En tanto, en el proyecto satelital “Ixtli”, las y los investigadores poblanos ya participan en el desarrollo de propuestas tecnológicas avanzadas.

Finalmente, detalló que la iniciativa del Astroparque muestra un importante avance en la construcción del proyecto ejecutivo en coordinación con el titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público, del Gobierno de México, Román Meyer Falcón, a fin de detonar el astroturismo en la Sierra Negra.

Los otros proyectos nacionales en los que Puebla participa con el Gobierno de México son: Cluster Nacional de Supercómputo, Universidad Nacional Rosario Castellanos campus Eloxochitlán, la Red Nacional de Divulgación Científica, la Tecnificación de Artesanos, Desarrollo de Tecnologías Médicas para Análisis y Hemodiálisis, Red ECOs, Consorcio Universitario de Semiconductores, Mejoramiento de producción de frijol, maíz y leche.

Te recomendamos: