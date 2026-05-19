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martes, mayo 19, 2026
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Cae primer sospechoso de asesinato de 10 personas en Tehuitzingo

Por:
Jesus Zavala
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La FGE confirmó la detención de un implicado en el multihomicidio de Tehuitzingo. / Foto: Especial.

La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó la detención de una persona presuntamente implicada en el asesinato de 10 personas ocurrido en un rancho del municipio de Tehuitzingo.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de Puebla, la titular de la FGE precisó que siete de las víctimas pertenecen a una misma familia, mientras que las tres restantes eran trabajadores del rancho donde se registró la masacre.

De acuerdo con la información oficial, la detención del primer probable responsable se realizó dentro de las primeras 48 horas posteriores al multihomicidio ocurrido en la Cuarta Sección de la comunidad.

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Asimismo, se informó que una de las líneas de investigación apunta a un posible conflicto de carácter familiar como móvil del crimen, conforme a los avances de las indagatorias.

En paralelo, en el municipio de Tehuitzingo, las familias de las víctimas se preparan para despedir a sus seres queridos mediante una misa de cuerpo presente, para posteriormente realizar la sepultura en su lugar de origen.

Editor: César A. García

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