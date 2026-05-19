Cae primer sospechoso de asesinato de 10 personas en Tehuitzingo

La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó la detención de una persona presuntamente implicada en el asesinato de 10 personas ocurrido en un rancho del municipio de Tehuitzingo.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de Puebla, la titular de la FGE precisó que siete de las víctimas pertenecen a una misma familia, mientras que las tres restantes eran trabajadores del rancho donde se registró la masacre.

De acuerdo con la información oficial, la detención del primer probable responsable se realizó dentro de las primeras 48 horas posteriores al multihomicidio ocurrido en la Cuarta Sección de la comunidad.

#Seguridad 🚨🚨 La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó la detención de una persona implicada en el as*sin*t* de 10 personas en Tehuitzingo.



Precisó que 7 de las víctimas son integrantes de una misma familia, mientras que 3 eran trabajadores del rancho donde se registró el… pic.twitter.com/DT7flsioPg — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 19, 2026

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Asimismo, se informó que una de las líneas de investigación apunta a un posible conflicto de carácter familiar como móvil del crimen, conforme a los avances de las indagatorias.

En paralelo, en el municipio de Tehuitzingo, las familias de las víctimas se preparan para despedir a sus seres queridos mediante una misa de cuerpo presente, para posteriormente realizar la sepultura en su lugar de origen.

Editor: César A. García

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