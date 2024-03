Colapsarán 23 municipios por cierre de basurero entre Cholula y Calpan

Un total de 23 municipios se verían afectados por el cierre del Relleno Sanitario Intermunicipal y la falta de recolección de basura, hasta ahora los ayuntamientos de San Pedro Cholula y Juan C. Bonilla han informado la suspensión de dicho servicio en sus demarcaciones.

En una publicación en sus redes sociales, el gobierno municipal de San Pedro Cholula indicó que derivado del cierre del relleno sanitario por parte de pobladores de zonas conurbadas, la actividad de recolección se verá limitada en todo el municipio y sugiere tomar precauciones, ya que el servicio podría tardar algunos días en regularizarse.

Algunos habitantes comentaron que seguirían sacando su basura a la calle y en respuesta, el ayuntamiento advirtió que al estar notificados podrían ser acreedores a multas, aunque sólo se trate de un aviso en redes sociales.

Además se deslindó del conflicto, pues indicó que la solución compete a las autoridades estatales.

#Ahora 🔴 @GobiernoCholula informa que se suspende el servicio de limpia en todo el municipio tras el cierre por parte de pobladores de zonas conurbadas, del Relleno Sanitario Intermunicipal.



El servicio espera regularizarse en los próximos días. pic.twitter.com/YckL1GFIGQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 22, 2024

Mientras que, el ayuntamiento de Juan C. Bonilla informó la suspensión de recolección de basura para este viernes 22 de marzo sólo en algunas zonas de la demarcación.

Se trata de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, así como en los Barrios de Guadalupe y de Dolores; además de los fraccionamientos Cumbres, Calabria, Fuentes de Cuanala, Garzas 1,2 y 3.

Sin embargo, hay otros 21 municipios que depositan sus desechos en el basurero ubicado en los límites de Cholula y Calpan cuyos habitantes también se verían afectados por la falta de recolección de basura, debido a la protesta que un grupo de pobladores iniciaron el jueves para exigir el cierre definitivo del relleno, ya que consideran es un “foco de contaminación”.

Se estima que, en estos dos días de cierre, se acumulen más de 500 toneladas de basura sin un depósito final.

La inconformidad del grupo de pobladores en plantón tiene que ver con la preocupación por la contaminación del agua, no obstante los movimientos de tierra que realiza la empresa Pro-faj Hidro Limpieza, no pasan de los 12 metros, mientras que el manto freático se encuentra a más de 150 metros de profundidad en ese punto, por lo que no hay una afectación.

Cabe mencionar que el relleno sanitario fue inaugurado en febrero de 2016 y se dijo que contaría con una planta procesadora de residuos para reducir el impacto ambiental, sin embargo, en los últimos años el desarrollo inmobiliario en la región ha crecido considerablemente, por lo que se requiere de su ampliación.

Otros municipios afectados son Cuautlancingo, San Andrés Cholula, Huejotzingo, Tlahuapan, San Salvador El Verde, San Matías Tlalancaleca, Chiautzingo, Nealtican, San Miguel Xoxtla, San Jerónimo Tecuanipan, San Nicolás de los Ranchos, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, Tlaltenango, Santa Isabel Cholula, Amozoc, San Martín Texmelucan, Calpan y Tianguismanalco.

Editor: Guillermo Leal