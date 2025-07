Muere el cuidador de la muñeca Annabelle durante gira en Pensilvania

El investigador principal de la New England Society for Psychic Research (NESPR), Dan Rivera, murió a los 54 años el pasado domingo 13 de julio en un hotel de Pensilvania, durante la gira “Devils on the Run”, que exhibe la célebre muñeca Annabelle.

Rivera fue encontrado solo y se intentó reanimarlo, pero no sobrevivió. La causa exacta de la muerte aún no se determina; los resultados de la autopsia se esperan en 60 a 90 días.

La gira, organizada por Ghostly Images of Gettysburg y NESPR, exhibe objetos y relatos paranormales ligados a la historia del grupo. Entre los objetos se encontraba la muñeca Annabelle, famosa por inspirar la saga de películas “El Conjuro”.

Durante su último evento en Gettysburg, que tuvo todas sus funciones agotadas, Rivera participó activamente, incluso generando contenido para redes sociales que impulsó la difusión de relatos sobre lo paranormal.

La NESPR lamentó su fallecimiento, resaltando su pasión, amabilidad y compromiso para enseñar sobre lo paranormal. Tony Spera, fundador de la organización, señaló que, pese a la fama de Annabelle, respetarla no implica venerarla.

Rivera, quien era veterano del Ejército de Estados Unidos, acumuló más de una década de experiencia en investigaciones paranormales y era conocido por su conocimiento en rituales de santería.

