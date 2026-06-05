Fallece Abraham Pérez, actor de “La Familia P.Luche”

El mundo del espectáculo está de luto por el fallecimiento de Abraham Pérez, quien alcanzó una gran popularidad en la serie de Familia P.Luche, interpretando al personaje Licenciado Cortillo, serie en la que también participaban Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

La noticia empezó a darse a conocer en la noche del jueves, pero en la mañana de este viernes fue confirmada con un mensaje de despedida para el actor. Quién dio a conocer el hecho fue Omar Crew, con quien mantenía un amistad de toda la vida y con su familia.

La causa de la muerte no ha sido revelada públicamente, de igual manera no hay un comunicado de forma oficial por parte de la familia o representantes del actor, tampoco se han informado los detalles de los servicios funerarios o algún homenaje público.

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El actor mexicano estuvo en diferentes proyectos de televisión, pero en el que se dio a conocer fue en la serie de Familia P.Luche, donde interpretó al Licenciado Cortillo.

Uno de los momentos más recordados de Abraham ocurrió durante una escena en la que el Licenciado le dice a Ludovico que abandone la boda; diciendo la frase “¡Sí, que se largue!” esta frase se convirtió en uno de los memes más populares entre usuarios de redes sociales.

Aunque su participación en la televisión fue breve, el actor se hizo conocido por un momento icónico en la televisión mexicana, a pesar de que el final de ‘La Familia P. Luche’ fue más de una década, el personaje sigue siendo recordado por nuevas generaciones a través de retransmisiones y plataformas digitales a través de memes.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir imágenes, videos y fragmentos de sus mejores momentos en pantalla. Diversos mensajes destacaron el legado que dejó dentro de una de las producciones humorísticas más exitosas de la televisión mexicana.

Editor: Diego González

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