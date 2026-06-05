NASA revoca orden de evacuación en EEI tras detectar fuga de aire

La NASA revocó la orden de evacuación que había emitido tras detectarse una fuga de aire a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) el viernes, después de que Roscosmos trabajara para sellar la grieta en su módulo de servicio Zvezda.

Durante aproximadamente dos horas, cinco astronautas se refugiaron y se prepararon para evacuar la estación, algo que nunca había ocurrido en los 27 años de historia de la EEI.

La orden inicial de la NASA, emitida a las 9:04 am ET (13:04 GMT), indicaba que los cuatro miembros de la misión Crew-12, dos estadounidenses, un francés y un ruso, junto con otro astronauta estadounidense, debían ingresar a su nave Crew Dragon de SpaceX acoplada a la estación. Sin embargo, después de evaluar el riesgo, la agencia espacial permitió que los astronautas regresaran a la EEI mientras se continuaba monitoreando la fuga de aire.

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Roscosmos informó que sus especialistas detectaron dos fugas, lograron sellar rápidamente la primera y trabajando para reparar la segunda. La agencia rusa aseguró que no existía una amenaza inmediatamente para la tripulación ni para los sistemas del laboratorio orbital, aunque la tasa de fugas de aire se duplicó el viernes.

A pesar del aumento temporal de la preocupación, ambos organismos coincidieron en que la situación estaba bajo control y no comprometía la seguridad de los astronautas ni el funcionamiento de la EEI.

Editor: Edgar Espinoza

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