Reubicarán a trabajadores afectados por cierre de Stanley Black & Decker

La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) pondrá en marcha una estrategia para reubicar a los 498 trabajadores que perdieron su empleo como consecuencia del cierre de operaciones en Puebla de la empresa Stanley Black & Decker.

En entrevista, el titular de la dependencia Víctor Gabriel Chedraui aseguró que junto con organismos empresariales y sindicatos se hará un análisis del perfil de los trabajadores afectados para ubicarlos en nuevos centros de trabajo.

Destacó que los empleados cuentan con experiencia y capacitación especializada que les permitirá acceder a oportunidades dentro de diversos sectores industriales.

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#Puebla 🗣️El secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel Chedraui indicó que junto con organismos empresariales analizará los perfiles de trabajadores de Stanley que fueron liquidados para reubicarlos en otras empresas.



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Asimismo, reconoció que Stanley Black & Decker cumplió con todas sus obligaciones laborales al otorgar a los trabajadores el pago de salarios, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, fondos de ahorro, vales de despensa e indemnizaciones correspondientes.

Incluso mencionó que sostuvo reuniones con representantes sindicales para verificar el cumplimiento de las prestaciones.

El funcionario explicó que el cierre de la empresa será gradual, por lo que todavía continúan laborando algunos empleados que posteriormente serán liquidados conforme a la Ley.

Editor: Renato León

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