Volkswagen México acepta conformación de sindicato de administrativos

Volkswagen de México reconoció a las y los trabajadores administrativos la posibilidad de organizarse a través de un sindicato sin represalias, por lo que podrán negociar el primer contrato colectivo en su historia.

A través de un comunicado, representantes de la Coalición de Empleados informaron que la armadora alemana garantizó que ninguna persona sería objeto de represalias, afectaciones laborales o limitaciones por afiliarse al sindicato.

Los trabajadores entregaron un primer oficio en la que piden a la empresa programar vacaciones de manera unilateral, revisión de los incrementos salariales anuales del personal administrativo con los de los técnicos, al considerar que no se realiza de manera equitativa.

Asimismo, exponen el pago de tiempo extra al laborar después de una jornada de trabajo, los retiros forzados y bajas de personal, así como el acoso a personal administrativo.

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#ÚLTIMAHORA 🚨 Volkswagen de México acepta la conformación de un sindicato para personal administrativo. pic.twitter.com/KqZuUTvdHe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 29, 2026

El grupo de trabajadores subrayó que la empresa se comprometió a atender y corregir las quejas si uno de los administrativos considera que existe alguna restricción, presión o trato diferenciado tras afiliarse.

En mayo del año en curso, un grupo de trabajadores administrativos de Volkswagen anunciaron la búsqueda del contrato colectivo a través de la Unión General de México como representante sindical.

Para lograrlo, requieren del 30 por ciento de la plantilla de 6 mil empleados del sector administrativo para conseguir la constancia de representatividad del Centro Federal del Trabajo.

El anuncio de la aceptación de afiliarse a un sindicato por parte de la empresa se da en medio de las negociaciones de aumento al salario con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen cuyo emplazamiento a huelga vence el próximo mes.

Editor: Renato León

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