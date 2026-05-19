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Muere conductor de taxi tras choque en carretera Amozoc–Acajete

Por:
Amaury Jiménez
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Un conductor de taxi murió tras chocar por alcance contra un camión. / Foto: Especial.

Un conductor de taxi perdió la vida la tarde de este lunes tras un choque contra un camión ocurrido sobre la carretera Amozoc–Acajete, hecho que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

El accidente se registró en los límites de los municipios de Amozoc y Acajete, entre las comunidades de San Agustín Tlaxco y Tepatlaxco de Hidalgo, cuando el taxi impactó por alcance contra la parte trasera de un camión que habría frenado de manera repentina, quedando el conductor prensado en la unidad.

Debido a la fuerza del impacto, el operador del taxi falleció en el lugar, sin que pudiera ser rescatado con vida antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

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Elementos de seguridad y servicios de auxilio trabajaron en la zona hasta aproximadamente las 20:00 horas, lo que ocasionó el cierre parcial de la circulación para permitir las labores de rescate y retiro de las unidades involucradas.

Hasta ese momento, la identidad del conductor no había sido confirmada de manera oficial, mientras que en redes sociales comenzaron a difundirse mensajes para localizar a sus familiares.

Editor: César A. García

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