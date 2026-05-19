Lluvia provoca afectaciones y tornado en municipios de Puebla

Una fuerte lluvia registrada la tarde de este lunes en distintos municipios del estado de Puebla dejó afectaciones en terrenos de cultivo, además de la formación de un fenómeno tipo tornado que generó alerta entre habitantes de San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca.

La precipitación se presentó después de las 16:00 horas en municipios como Quecholac, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Nopalucan, San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, así como en demarcaciones cercanas del estado de Tlaxcala.

El fenómeno estuvo acompañado de granizo y una intensa caída de agua, lo que provocó encharcamientos e inundaciones en calles principales, con niveles de hasta 50 centímetros.

En la región de Quecholac y comunidades aledañas, el granizo ocasionó daños en parcelas agrícolas, afectando cultivos de cilantro, brócoli, lechuga y papa, algunos de los cuales se encontraban en proceso de recuperación tras las lluvias y heladas registradas en semanas anteriores.

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Sin embargo, el hecho más relevante se registró en la zona de San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca, donde se reportó la formación de un fenómeno tipo tornado alrededor de las 17:00 horas, el cual levantó grandes cantidades de polvo y tierra. Testigos señalaron que incluso desprendió señalética en la carretera estatal El Seco–Zacatepec.

El fenómeno, con una duración aproximada de 15 minutos, provocó daños en maquinaria agrícola e industriales, así como afectaciones en terrenos de cultivo, sin que hasta el momento se haya precisado el total de pérdidas materiales.

Elementos de Protección Civil estatal y municipal implementaron recorridos en la zona para evaluar posibles riesgos y descartar afectaciones a la población.

Editor: César A. García

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