23.4 C
Puebla City
lunes, mayo 18, 2026
Inicio Municipio

Lluvia provoca afectaciones y tornado en municipios de Puebla

Por:
Amaury Jiménez
-
5
Una tormenta con granizo y viento deja estragos en algunos municipios de Puebla. / Foto: Especial.

Una fuerte lluvia registrada la tarde de este lunes en distintos municipios del estado de Puebla dejó afectaciones en terrenos de cultivo, además de la formación de un fenómeno tipo tornado que generó alerta entre habitantes de San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca.

La precipitación se presentó después de las 16:00 horas en municipios como Quecholac, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Nopalucan, San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, así como en demarcaciones cercanas del estado de Tlaxcala.

El fenómeno estuvo acompañado de granizo y una intensa caída de agua, lo que provocó encharcamientos e inundaciones en calles principales, con niveles de hasta 50 centímetros.

En la región de Quecholac y comunidades aledañas, el granizo ocasionó daños en parcelas agrícolas, afectando cultivos de cilantro, brócoli, lechuga y papa, algunos de los cuales se encontraban en proceso de recuperación tras las lluvias y heladas registradas en semanas anteriores.

Te puede interesar: Hallan sin vida a hombre dentro de negocio en Guadalupe Caleras

Sin embargo, el hecho más relevante se registró en la zona de San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca, donde se reportó la formación de un fenómeno tipo tornado alrededor de las 17:00 horas, el cual levantó grandes cantidades de polvo y tierra. Testigos señalaron que incluso desprendió señalética en la carretera estatal El Seco–Zacatepec.

El fenómeno, con una duración aproximada de 15 minutos, provocó daños en maquinaria agrícola e industriales, así como afectaciones en terrenos de cultivo, sin que hasta el momento se haya precisado el total de pérdidas materiales.

Elementos de Protección Civil estatal y municipal implementaron recorridos en la zona para evaluar posibles riesgos y descartar afectaciones a la población.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

Inauguran módulo itinerante de atención jurídica en San Andrés Cholula

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

En la Sierra Nororiental, Armenta promoverá economía familiar impulsando a mujeres

Redaccion Oronoticias -

Pide Sánchez Sasia revisar actuación del director de Seguridad en Tehuacán

Guillermo Pérez Leal -