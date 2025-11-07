Liberan 80 tramos carreteros afectados por contingencia en Sierra Norte

Con apoyo del gobierno federal y bajo la guía de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado de Puebla trabaja en la reconstrucción de viviendas, la reubicación de familias a zonas seguras y en la rehabilitación de caminos que comunican regiones de la Sierra Norte.

Al informar sobre las acciones que la administración estatal realiza para atender los efectos de las lluvias torrenciales que afectaron diversos municipios del estado, el gobernador Alejandro Armenta, destacó la coordinación entre la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), lo que ha permitido restablecer la conectividad en prácticamente todo el estado.

En total se han liberado más de 80 tramos carreteros y se avanza en la reconstrucción de tres puentes estratégicos. Estas labores reflejan la fortaleza de la sociedad poblana y la capacidad del gobierno para responder con rapidez, empatía y organización.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que, tras las recientes afectaciones por lluvias torrenciales, se desplegaron 154 máquinas y cuadrillas que realizaron 122 acciones en 16 municipios, atendieron 207 deslaves, 32 derrumbes y 23 daños a pavimentos. “Puebla respondió con fuerza, coordinación y corazón”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García, subrayó que todas las familias afectadas por las lluvias reciben atención integral para garantizarles vivienda, servicios y desarrollo comunitario. “Este momento de reconstrucción se convierte en una oportunidad para fortalecer la economía y la vida social de las comunidades”, señaló.

El Gobierno de Puebla reafirma así su compromiso con una política pública humanista, solidaria y eficiente, basada en la prevención, la planeación y la justicia social. Las acciones ante la contingencia y las obras en Valsequillo representan un esfuerzo integral para reconstruir con paz, confianza y esperanza el presente y el futuro de las y los poblanos.

