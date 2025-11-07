SSC se reúne con vecinos del sur para atender demandas de seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, sostuvo una reunión con líderes y vecinos de colonias al sur de la ciudad de Puebla para que, a través de un diálogo, se atiendan sus demandas y necesidades en materia de seguridad.

El secretario estuvo acompañado del subsecretario de Operatividad Policial, Isidro Miguel Cruz; el director de Despliegue Territorial, Víctor Ávila Andrade; el director de Operatividad Policial, Ricardo Flores Huepa; Roberto Carlos Reyes, director general de Emergencia y Respuesta Inmediata, así como mandos policiales de la SSC; quienes fueron recibidos por Orfa Castro, líder de colonias ubicadas al sur del Municipio.

A su llegada, el titular de la SSC, fue recibido por vecinos de colonias como Santa Lucia, Minerales del Sur, Playas del Sur, Constitución Mexicana y Castillotla, quienes enfatizaron y agradecieron el trabajo que se ha realizado por parte de la corporación, para brindar protección y generar la reconstrucción del tejido social, en esta zona de la ciudad.

Por su parte, la dependencia se comprometió a trabajar de la mano con la ciudadanía, a fin de cubrir sus demandas y necesidades en materia de seguridad, con estrategias de reacción policial que permitan atender con prontitud las solicitudes de apoyo de los vecinos y de esta forma, fortalecer la vigilancia en esta demarcación.

La dependencia se comprometió a trabajar en conjunto con los vecinos y líderes de colonos para mejorar la seguridad en la zona y atender sus demandas. Se evaluarán las necesidades específicas de cada colonia, además, se implementarán estrategias para fortalecer la seguridad y la vigilancia en la zona.

La SSC refrenda su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, bajo el compromiso de construir una capital en orden y próspera para todos.

