GTA VI se retrasa oficialmente hasta noviembre de 2026

Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI llegará hasta el 19 de noviembre de 2026. Este es el segundo aplazamiento del esperado título, originalmente programado para otoño de 2025 y posteriormente pospuesto a mayo de 2026.

El anuncio se realizó durante el reporte financiero del segundo trimestre de Take-Two Interactive, donde la empresa explicó que el equipo necesita “tiempo adicional para terminar el juego con el nivel de calidad merecido y esperado”.

La noticia llega en medio de una controversia laboral; la empresa despidió a decenas de empleados por filtrar “información confidencial“. Sin embargo, los afectados alegan que fueron despedidos por buscar sindicalizarse.

Este martes, empleados y simpatizantes protestaron frente a las oficinas de Rockstar North y Take-Two en Reino Unido, mostrando carteles con lemas como “Los juegos no se hacen solos” y “El talento humano merece respeto“.

A pesar de los retrasos, Take-Two reportó ingresos récord de $1.96 mil millones de dólares en el trimestre, impulsados por los lanzamientos de juegos como NBA 2K26, Mafia: The Old Country y Borderlands 4.

A su vez, GTA V continúa con un rendimiento sólido, superando los 220 millones de copias vendidas a nivel global. El CEO Strauss Zelnick expresó que el equipo está “comprometido con entregar una experiencia excepcional“.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

