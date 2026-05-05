Pepe Chedraui coordina seguridad por desfile del 5 de Mayo

Previo al desfile del 5 de Mayo en conmemoración de la Batalla de Puebla, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, acudió a la Dirección de Emergencia y Atención Inmediata (DGERI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para supervisar las actividades que se realizan este martes en la ciudad.

“Estamos verificando aquí con las cámaras que todo esté en paz, que todo esté en orden, que esté todo perfectamente establecido para seguridad de todas y todos”, dijo.

En tanto, personal de la SSC recorrió el bulevar 5 de Mayo tanto a pie como en patrulla antes de que iniciara la ceremonia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el lugar también se observaron elementos estatales y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) que permanecieron las primeras horas del día en el lugar antes de desfilar.

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Por otra parte, personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) recorría a pie la zona para recoger con bolsas en mano la basura que se iba generando antes de empezar el desfile.

El Ayuntamiento de Puebla informó a través de un comunicado que la recolección de basura operaría con normalidad en toda la ciudad sin modificar los horarios ni trayectos.

También garantizó la limpieza de precios, durante y al finalizar las actividades cívico-militares de este 5 de mayo.

Editor: César A. García

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