Sin cobros por sillas ni gradas durante el desfile del 5 de Mayo

Por primera vez en varios años, las y los asistentes al desfile en conmemoración de la Batalla de Puebla no pagaron por las sillas ni por sentarse en las gradas colocadas a lo largo del bulevar 5 de Mayo.

Desde las 6:00 horas, al llegar se sorprendieron de no encontrarse con personas que les cobraran por sentarse; inclusive tenían suficiente espacio para llevar sus propias sillas y banquitos.

A diferencia de otros años, que llegaron a pagar hasta 200 pesos por presenciar el desfile en las primeras filas e incluso permanecer de pie por varias horas al no tener posibilidad de pagar asiento para todas las familias.

Antes de las 10:00 horas todavía había sillas vacías, algunas apartadas por quienes llegaron desde las 6:00 de la mañana.

#Puebla 👇🏻 Este año, las personas aseguran que no les cobraron por sentarse en las sillas colocadas en el bulevar 5 de Mayo, además que varios padres y madres de familia de las escuelas que desfilarán ocuparon las gradas que instaló el gobierno del estado.



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Las gradas fueron repletas por las familias de las bandas de guerra que participaron este 5 de mayo y pudieron colocar sus lonas sin ningún inconveniente.

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Por su parte, vendedores de tacos de barbacoa, puestos ambulantes de chalupas con brasero encendido y comal con manteca hirviendo aprovecharon antes de las 9:00 horas para ofrecer sus productos sobre el bulevar, pero el personal de Vía Pública les advirtió que su venta solo se permitiría afuera del recorrido de los contingentes.

Asimismo, algunos comerciantes vendieron banquitos de madera, sillas, sombrillas, botellas de agua, sombreros, nieves, bolis, galletas, churros y hasta gafas.

#Puebla 👇🏻 En la vendimia previo al Desfile, los comerciantes informales inclusive venden chalupas y tacos de barbacoa, por lo que personal del Ayuntamiento les empiezan a pedir que no comercialicen sus productos y se retiren.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/DMX4ZeXUI3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 5, 2026

Hay que recordar que la Secretaría General de Gobierno (SGG) apuntó que había tolerancia con el comercio informal siempre y cuando no invadieran el recorrido del desfile.

En esta ocasión, las familias se cubrieron con las sombrillas que también regaló el Gobierno del Estado, tanto de la marca Puebla Cinco de Mayo en color blanco como guindas, con los lemas del gobierno estatal como “Por Amor a Puebla” y “Pensar en Grande”, acompañados de imágenes de iconos poblanos como el volcán Popocatépetl, el chile en nogada, las chalupas y otras postales de Pueblos Mágicos como Chignahuapan y la ex Hacienda de Chautla.

#Puebla ⛱️ Las sombrillas especiales con las frases "Por Amor a Puebla" y "Pensar en Grande", además de imágenes del volcán Popocatépetl y chile en nogada.



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Editor: César A. García

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