Mujer muere tras caer desde la azotea en el Infonavit La Victoria

Un trágico accidente se registró al filo del mediodía de este domingo en el Infonavit La Victoria, donde una mujer perdió la vida tras caer desde la azotea de un edificio.

De acuerdo con los primeros reportes, María Isabel “N”, de 40 años, se encontraba realizando labores domésticas en la azotea cuando presuntamente resbaló y cayó desde una altura aproximada de cinco metros, quedando su cuerpo incrustado en las rejas metálicas de una vivienda, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

Familiares que se encontraban en el lugar presenciaron el accidente y entraron en crisis al ver el cuerpo de la mujer colgando. Vecinos dieron aviso a los números de emergencia y minutos más tarde arribaron rescatistas de Protección Civil y paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las labores de rescate y el posterior levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el hecho.

Te recomendamos: