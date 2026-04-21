BUAP recibe títulos de concesión por parte de CONAGUA

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) recibió de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) los títulos de concesión que garantizan la certeza hídrica para sus instalaciones académicas.

Con este respaldo, se asegura el suministro de agua en Ciudad Universitaria 2 y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con sede en Tecamachalco, lo que permitirá la continuidad de sus actividades educativas.

La institución cumplió en tiempo y forma con todos los lineamientos establecidos en la Ley de Aguas Nacionales, lo que permitió la obtención de estos títulos de manera legal.

La BUAP destacó que esta gestión también fomentará entre la comunidad estudiantil el uso responsable y racional del recurso hídrico.

“Tener estos títulos de concesión legalmente nos ampara para disponer de este recurso natural en el desarrollo de las actividades educativas de nuestra institución”, afirmó la rectora Lilia Cedillo Ramírez.

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