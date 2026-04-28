Armenta destaca liderazgo de Puebla como sede de eventos deportivos

El estado vive una etapa histórica en materia deportiva y reafirma su liderazgo como sede de eventos que fortalecen la formación de nuevas generaciones de atletas y reconstruyen el tejido social, destacó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien resaltó que su administración invierte en la obra humana y en la infraestructura para este sector.

En este contexto, Puebla alberga la Olimpiada Nacional CONADE con 16 disciplinas y registra participación en 38 de 51 a nivel nacional. El objetivo es alcanzar presencia en 40 disciplinas en la siguiente edición, como parte de una política que posiciona al deporte como prioridad estatal. Además, el ejecutivo estatal recordó que se fortalecen apoyos económicos a atletas y entrenadores, el deporte escolar, masivo y profesional, así como la rehabilitación de espacios deportivos.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, informó que destacan siete actividades clave: Mundialito Llanero, Mundialito Universitario, Mundialito Interdependencias, la clase masiva de béisbol y softbol “Diamantes de Paz”, Tequios por la Tierra, Murales Mundialistas y el evento Mister México. Estas acciones impulsan la activación física y la integración social.

En resultados, la delegación poblana suma siete medallas. En escalada deportiva, María José Estrada obtuvo oro. En ciclismo de ruta, el equipo conformado por Derek Alexander Lavadores, Adeo Sebastián Avedaño Ascención y Maximiliano Yael Tadeo Sosa consiguió oro. La plata correspondió a Juan José Almonte Almonte, Israel Paisano Tecpanecatl y José Antonio García Aparicio. En esta disciplina también se obtuvieron medallas de bronce por equipos, así como una presea individual adicional para Juan José Almonte Almonte.

En el marco del Mundial Social impulsado por el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, Puebla fortalece la participación comunitaria mediante los Mundialitos Llanero, Interdependencias y Universitario, con el propósito de fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes.

El secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso, destacó que las universidades forman profesionistas y fortalecen la hermandad social, donde el deporte representa una herramienta clave en la formación integral, en línea con la Nueva Escuela Mexicana. El Mundialito Universitario tiene como sede principal los campos de La Noria, con inscripciones abiertas hasta el 31 de marzo y finales previstas antes del 7 de junio.

En su intervención, el subsecretario de Fomento y Participación Comunitaria, Francisco González Bonilla, informó que el Mundialito Llanero se realiza del 18 de abril al 11 de julio en diversas colonias, con categorías de 6 a 8 y de 9 a 11 años, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria.

Por su parte, el asesor deportivo, Roberto Ruiz Esparza indicó que el Mundialito Interdependencias cuenta con 72 equipos inscritos en ramas femenil, varonil y mixta. El torneo inició el 20 de abril, tendrá una pausa en julio y concluirá el 4 de septiembre bajo un formato tipo Champions.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el impulso al deporte como política pública que promueve la inclusión, la formación integral y el desarrollo de las juventudes.

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