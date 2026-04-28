Sheinbaum destaca récord histórico de empleo formal en 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, se registraron 422 mil empleos más en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Además, marzo de este año registra el mayor número de empleos formales con 22 millones 724 mil 680 afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“422 mil empleos más entre enero-marzo de 2025 y enero-marzo de 2026, marzo de 2026, el marzo de mayor número de empleos formales en la historia”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que con la llegada de la Cuarta Transformación el salario mínimo pasó de 123 a 315.04 pesos diarios en 2026; mientras que el salario mensual era de menos de 3 mil pesos y hoy con el Segundo Piso está en poco más de 9 mil 400 pesos.

“Eso se llama distribución de la riqueza y, además, hay empleo, hay Programas de Bienestar”, agregó.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, detalló que, de acuerdo con la ENOE, en marzo de 2026, 60.2 millones de personas están ocupadas; además, México registra la tasa de desocupación más baja de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 2.4 por ciento.

Te puede interesar: CONDUSEF reconoce a MetLife por fortalecer finanzas de mujeres

Añadió que el sector de servicios sigue creciendo, con 240 mil personas en restaurantes, servicios profesionales, entre otros. Además, la pobreza laboral se encuentra en su punto más bajo desde que se tiene registro, con 32.3 por ciento, lo que se traduce en que cada vez más familias pueden cubrir sus necesidades básicas con su ingreso.

Informó que, desde enero del 2019, se han creado 6.9 millones de empleos, de los que el 58 por ciento (4 millones) son empleos formales.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que solo en marzo de 2026 se crearon 32 mil 930 puestos de trabajo, en lo que va del año 207 mil 604 y en los últimos 12 meses 259 mil 570 empleos.

Sobre la calidad del empleo, señaló que el salario base de cotización es de 663.5 pesos diarios; puntualizó que en los últimos 12 meses el salario tuvo un incremento de 44 pesos, lo que corresponde a 7.1 por ciento.

Te recomendamos: