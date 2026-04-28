Revisarán permisos tras riña de comerciantes en Arena Puebla

Tras la trifulca del lunes entre comerciantes afuera de la Arena Puebla, el secretario general de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, revisará con la nueva directiva los permisos otorgados.

En entrevista, abundó que la tolerancia actual para vendedores de máscaras y otros artículos alusivos a las luchas fueron acuerdos de la administración pasada.

Sin embargo, mencionó que con el cambio de directiva del lugar llevan a cabo mesas de diálogo, por lo que les preguntarán qué necesidades tienen.

“Estamos trabajando con una nueva directiva, trabajando de la mano para saber qué es el óptimo de lo que ellos quisieran y de qué forma coadyuvar”, declaró.

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En este sentido, admitió que hay un problema de reventa de boletos hasta de mil 500 pesos, cuando cuestan menos; no obstante, reconoció que se ha convertido en un problema, ya que los turistas están dispuestos a pagar este costo.

No obstante, afirmó que buscan de qué forma contener esta situación con otros órdenes de gobierno para trabajar de la mano y que sea un espacio de diversión accesible y sano.

“Seguiremos trabajando en la problemática que se está presentando”, añadió.

El lunes pasado en la función semanal se registró una riña entre los comerciantes, de acuerdo a lo difundido en redes sociales, en donde se observa a un grupo golpear en la cabeza a un joven que está tendido en el suelo.

#Puebla 🗣️ Tras esta trifulca, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez aseguró que se revisarán los permisos otorgados con la nueva directiva.



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Ambulantes del desfile 5 de Mayo

Rodríguez Álvarez indicó que el Ayuntamiento estará al pendiente del desbordamiento de vendedores informales y de evitar abusos de personas que aparten o quieran cobrar los espacios que proporcionará el gobierno del estado para el desfile 5 de Mayo.

Editor: César A. García

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