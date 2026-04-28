Gobierno de Puebla media conflicto sindical en la México-Puebla

El Gobierno de Puebla interviene como mediador en el conflicto entre sindicatos de materialistas, tras registrarse la quema de dos camiones de carga y una balacera en un tramo de la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan.

En entrevista, Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación estatal, detalló que el incidente derivó de una confrontación entre agrupaciones que compiten por contratos de obra asignados a nivel federal.

Explicó que un grupo de trabajadores se inconformó con el fallo de la licitación de la obra hacia una empresa, de la que no refirió el nombre; sin embargo, el conflicto escaló hasta los actos violentos de esta mañana.

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“Hace unos momentos incendiaron dos automotores de carga; es un pleito entre sindicatos por un tramo federal que están concursando”, señaló.

Aguilar Pala reconoció que hubo disparos y la quema de unidades en ambos sentidos de la vialidad, una con dirección a México y otra hacia Puebla, sin que se reporten personas lesionadas.

Por ello, dijo que la Guardia Nacional (GN) ya realiza las investigaciones correspondientes y mantiene un operativo para localizar a los presuntos responsables, quienes huyeron a bordo de un vehículo.

Aseguró que la situación ya se encuentra bajo control y reiteró que el gobierno estatal ha exhortado de manera constante a los líderes sindicales a privilegiar el diálogo y la calma; al tiempo, adelantó que sostendrán una reunión con los representantes de los sindicatos involucrados para lograr la conciliación y evitar que se repitan este tipo de hechos.

#Puebla 🗣️ El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala confirmó que un conflicto entre sindicatos provocó el incendio de dos camiones de carga y balacera registrada en la autopista México-Puebla, a la altura de Tlahuapan.



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Editor: César A. García

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