Pável Gaspar respalda postura contra el nepotismo rumbo a 2027

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, respaldó la postura del gobernador Alejandro Armenta Mier para cerrarle el paso al nepotismo en las elecciones de 2027.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena coincidió en que todos los servidores públicos emanados del movimiento deben apegarse a los lineamientos para no incentivar a familiares a ocupar otros cargos.

Aunque resaltó que las reformas constitucionales contra el nepotismo serán aplicables hasta el 2030, recordó que se trata de una “ley moral” que Morena implementará desde el proceso electoral del próximo año.

En ese sentido, aplaudió la iniciativa del gobernador para vetar a todos sus familiares de participar como candidatos de Morena, luego de que su sobrino, Alejandro Armenta Rosas, levantó la mano por la alcaldía de Izúcar de Matamoros.

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La misma medida fue adoptada por el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien hizo una solicitud para que su hermano, el diputado local Mauricio Céspedes, no sea considerado como candidato en el 2027.

Al respecto, Pável Gaspar indicó que será decisión de su compañero legislador buscar su postulación en otro partido político si así lo desea, pero en Morena no encontrará oportunidad.

“La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha pedido: cuídense del nepotismo, cuiden los tiempos (…) la ley moral es de Morena, no de los partidos aliados. Ya será una decisión propia del compañero (Mauricio Céspedes)”, comentó.

#Puebla 🗣️ El diputado Pável Gaspar respaldó la postura del gobernador Alejandro Armenta para cerrarle la puerta al nepotismo en el 2027 e impedir que familiares lleguen a cargos públicos.



Es una “ley moral” de Morena y se tiene que cumplir, sostuvo el coordinador legislativo… pic.twitter.com/VztqvIVBEY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 28, 2026

Editor: César A. García

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