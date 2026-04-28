México aplica 916 mil dosis en Semana Nacional de Vacunación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que al corte del 27 de abril se han aplicado 916 mil 258 dosis en la 24° Semana Nacional de Vacunación, puesta en marcha el 25 de abril y extendida hasta mayo. El objetivo del gobierno es otorgar el derecho a la salud mediante la formación de más médicos, la construcción de 12 mil camas al final del sexenio, la apertura de nuevos hospitales y centros de salud, y el fomento de la salud preventiva a través de programas como Salud Casa por Casa.

Sheinbaum puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”: “Nuestro objetivo es seguir creciendo: más médicos, más enfermeras, más Centros de Salud, más hospitales. Y muy importante, la salud preventiva. Por eso es el Salud Casa por Casa. Por eso la Semana Nacional de Vacunación. Que por cierto, se queda todo mayo, equipo de todas las instituciones. En la Semana Nacional salen las enfermeras y enfermeros principalmente a vacunar fuera de los Centros de Salud. De todas maneras, en todo mayo vamos a seguir vacunando en Centros de Salud y en hospitales”.

La mandataria resaltó que en siete años de la Cuarta Transformación se han creado 4 mil 700 camas, en comparación con los 36 años del periodo neoliberal en el que se crearon 4 mil 300 camas. En lo que va de 2026 se integraron 18 mil 962 especialistas, mientras que en el neoliberalismo se incorporaba, en promedio, un máximo de 8 mil médicas y médicos.

Opciones de vacunación por grupo de edad

El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló las vacunas que deben aplicarse por grupo poblacional durante esta jornada.

Para embarazadas: contra tétanos, difteria y tos ferina a partir de las 20 semanas; contra influenza en cualquier etapa de la gestación; contra Covid-19 a partir del segundo trimestre; y contra virus sincicial respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36, lo que reduce en un 80 por ciento la posibilidad de enfermedad grave en recién nacidos y en un 70 por ciento las hospitalizaciones.

Para niñas y niños menores de un año: al nacer, tuberculosis; a los 7 días, hepatitis A; a los dos, cuatro y seis meses, vacuna hexavalente; a los dos y cuatro meses, rotavirus y neumococo; a los seis y siete meses, influenza.

Para niñas y niños de un año: a los 12, 18 y 24 meses, sarampión, rubéola y parotiditis; a los 12 meses, neumococo; a los 18 meses, hexavalente y hepatitis A; durante los primeros cuatro años, influenza anual.

Para niñas y niños menores de ocho años: a los 4 años, difteria, tos ferina y tétanos; influenza solo en caso de factores de riesgo; a partir de los 5 años, Covid-19.

Para adolescentes: vacuna contra VPH para estudiantes de quinto de primaria y de 11 años; tétanos y difteria con revacunación cada 10 años; influenza solo con factores de riesgo; sarampión y rubéola solo si el esquema está incompleto; hepatitis B si no cuentan con ninguna dosis; Covid-19 con factores de riesgo.

Para adultos de 20 a 59 años: tétanos con revacunación cada 10 años; influenza con factores de riesgo; sarampión y rubéola solo si el esquema está incompleto; hepatitis B si no tienen dosis o son personal de salud; Covid-19 con factores de riesgo.

Para adultos mayores: vacunación contra influenza, neumococo y Covid-19.

La consulta de puntos de vacunación está disponible en el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx.

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