Eliminan cáncer de páncreas en ratones por primera vez

Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ubicado en Madrid, España, dirigido por Mariano Barbacid, ha conseguido eliminar por completo el adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más común y agresivo de cáncer pancreático, en modelos de ratón.

El logro se alcanzó mediante una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y no presenta efectos secundarios importantes.

La terapia, descrita como la primera en lograr una curación completa en modelos experimentales, fue diseñada por las científicas del CNIO Vasiliki Liaki y Sara Barrambana, primeras autoras del estudio, y por Carmen Guerra, coautora principal. Los resultados han sido publicados en la revista PNAS y presentados en la Fundación CRIS Contra el Cáncer.

El adenocarcinoma ductal de páncreas, que representa la mayoría de tumores pancreáticos, tiene un pronóstico extremadamente desfavorable.

Suele diagnosticarse en fases tardías y apenas entre un 5% y un 10% de los pacientes sobrevive más allá de cinco años. La mutación que inicia este cáncer es el oncogén KRAS. Aunque ya existen fármacos que lo bloquean, su eficacia es limitada porque el tumor suele volverse resistente al tratamiento en pocos meses.

Frente a las monoterapias, la estrategia del grupo de Barbacid consistió en atacar simultáneamente tres puntos clave: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores del crecimiento del cáncer y causan las resistencias.

El equipo probó la triple terapia en 18 ratones a los que se les habían implantado células cancerígenas procedentes de seis pacientes.

La combinación utilizó daraxonrasib (un inhibidor de KRAS en desarrollo), afatinib (un fármaco aprobado para ciertos tipos de cáncer de pulmón) y el degradador de proteínas SD36. Doscientos días después de finalizar el tratamiento, 16 de los animales continuaban vivos, libres de enfermedad y sin sufrir efectos secundarios adversos.

Los investigadores subrayan que, aunque los resultados son prometedores, corresponden a una fase preclínica y se requieren ensayos clínicos en humanos.

Los próximos pasos se centrarán en la puesta en marcha de un ensayo clínico, para lo cual será necesario reunir la financiación adecuada y completar los procesos regulatorios.

