OPS ubica a México como epicentro del sarampión en América

El país de México se ubica como el epicentro del actual brote de sarampión en América, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Secretaría de Salud federal informó que, con corte al 20 de marzo, se contabilizan 14 mil 036 casos confirmados y 35 muertes por esta enfermedad en el territorio.

Dicha cifra representa la mayor cantidad de contagios en el continente, seguido de Estados Unidos con 3 mil 772 casos y tres defunciones, y Guatemala con mil 29 pacientes.

Asimismo, la OPS determinará en noviembre si México pierde el estatus de eliminación de sarampión, obtenido en 1996, año desde el cual no se superaban los 5 mil casos.

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En el ámbito nacional, Jalisco concentra el mayor número de contagios con 5 mil 103 casos confirmados. Le siguen Chihuahua con 4 mil 533 y Chiapas con 897.

Respecto a las defunciones, la dependencia reporta 35 muertes distribuidas en diez estados, con Chihuahua como la entidad más afectada al concentrar 21.

También se registran cuatro casos mortales en Jalisco; dos en Durango y Ciudad de México; y un caso en Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa.

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