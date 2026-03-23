CANACINTRA Puebla busca integrarse a la producción de Olinia

La Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA) en Puebla alzó la mano para participar en la cadena de producción de Olinia, al ampliarse la participación del estado al ofrecer a los diversos proveedores con los que cuenta el organismo empresarial.

El líder empresarial Carlos Sosa Spínola opinó que es una noticia positiva que Puebla participe en el ensamblaje de semiconductores, como lo anunció la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del gobierno federal, Cecilia Peña Guzmán.

Aunque dijo que no tienen el reporte oficial de esta acción y solo tenían conocimiento del diseño del primer auto eléctrico mexicano.

“Hemos tenido un par de reuniones tratando de ofrecer nuestro apoyo, no solo en la proveeduría, sino en cualquier tema logístico que puedan tener para el arranque de las líneas de producción; hasta este momento no hay una propuesta formal de ellos para empezar a trabajar, pero las puertas de Canacintra siempre van a estar abiertas”, dijo.

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Puebla sin inversiones nuevas

Desde 2023, Puebla ha sufrido una caída drástica de inversiones nuevas para el estado, lo que ha afectado la competitividad de la entidad, aseguró el presidente de Canacintra.

El empresario explicó que en 2023 las nuevas inversiones eran de 24 millones de dólares; al año siguiente fueron 12 millones de dólares y en 2025, hasta septiembre, 2.4 millones de dólares de nuevas inversiones.

Sin embargo, lamentó que de dichos montos el 90 por ciento son reinversiones, por lo que la entidad está en desventaja con otros estados.

Sosa Spínola consideró que esta baja en nuevas inversiones se presentó por los últimos cambios en la gubernatura y confió en que mejore con el Polo de Desarrollo anunciado por la presidencia de México, así como otros proyectos federales en suelo poblano.

Editor: César A. García

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