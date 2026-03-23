PAN Puebla usará encuestas abiertas para elegir candidatos

Replicando el método de Morena, la dirigencia del PAN en Puebla anunció que utilizará encuestas abiertas a la ciudadanía para designar a sus candidatos de cara al proceso electoral de 2027.

Bajo la denominación “Coordinadores de la Defensa de la Patria, Libertad y Familia”, estos perfiles serán los encargados de organizar al partido en los municipios antes de convertirse formalmente en abanderados.

El dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE), Mario Riestra Piña, confirmó que estos cambios ya han sido oficializados por la dirigencia nacional tras una reflexión sobre los métodos de selección previos.

En conferencia de prensa, explicó que el partido detectó fallas graves en elecciones pasadas, principalmente una falta de transparencia que afectó la competitividad del PAN.

En ese sentido, explicó que la encuesta abierta será ahora el método ordinario para elegir candidaturas.

A diferencia de procesos anteriores, los resultados de los estudios de opinión se harán públicos para dar certeza a la militancia y a los aspirantes.

#Puebla 🗣️ Al igual que Morena, la dirigencia del PAN en Puebla definirá a sus candidatos para el 2027 a través de encuestas; los aspirantes seleccionados recibirán el nombramiento de “coordinadores de la patria, libertad y familia”.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/BX7QWIOXU8 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 23, 2026

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Aunque el formato de “coordinadores” y el uso de encuestas es idéntico al modelo que ha consolidado a Morena, Mario Riestra rechazó que se trate de una copia.

“El relanzamiento del PAN parte de un auténtico y genuino proceso de autocrítica, en donde queremos corregir algunas de las cosas que a nuestro juicio no dieron los mejores resultados”, sentenció el líder estatal.

Para evitar conflictos internos por los resultados, la dirigencia implementará un esquema de codeterminación en la contratación de las encuestadoras.

Precisó que se contratarán firmas externas de prestigio en estudios demoscópicos. Además, los aspirantes que participen en la medición tendrán voz para elegir a las empresas que les generen mayor confianza.

La función inmediata de estos coordinadores será fortalecer la presencia del PAN en los 217 municipios del estado, operando como el rostro visible del partido en territorio, con la mira puesta en las alcaldías y diputaciones locales de la elección intermedia.

Editor: César A. García

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