Caen “brujo” y cómplices por extorsión; pedían dinero para “curar” gente en Puebla

Un hombre que se autodenomina como el “Maestro Pedro Pablo”, quien incluso contaba con espacios en televisión y radio, fue detenido por extorsión.

En sus servicios como supuesto “brujo” exigía un pago de un millón de pesos para sanar a un ciudadano de una enfermedad incurable en Santiago Miahuatlán.

Con la intervención de agentes de la Policía Municipal y Policía Estatal, se desplegó un operativo tras una denuncia de extorsión por parte de una familia que reportó haber dado un pago de 200 mil pesos al “brujo” para curar a un ser querido de una enfermedad no revelada; sin embargo, este pseudo curandero y sus cómplices presionaron a los afectados para entregar una suma de un millón de pesos a cambio del “remedio”.

Ante la presión que estas personas sometían contra la familia, estos decidieron denunciar al masculino quien incluso cuenta con un consultorio en la zona centro de Tehuacán y ha contado con programas en televisión y radio donde ofrece “curación espiritual”.

Los agentes llegaron a un inmueble de la Hacienda El Carnero, donde procedieron a detener al “Maestro Pedro Pablo” y dos mujeres que le acompañaban y presuntamente trabajaban a su lado para cometer fraudes con civiles.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público mientras que los afectados acudieron a presentar su denuncia formal para esclarecer el crimen.

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