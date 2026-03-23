SSC Cholula recupera vehículo con reporte de robo en San Cristóbal Tepontla

Como resultado de los recorridos permanentes de vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula recuperaron un vehículo con reporte de robo en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla.

Durante patrullajes preventivos, los policías municipales detectaron un automóvil en aparente estado de abandono sobre la calle Cholula, esquina con calle Constitución, lo que motivó una inspección preventiva.

Al consultar las características de la unidad en las bases de datos y en Plataforma México, se confirmó que se trataba de un Chevrolet Aveo modelo 2016, color rojo, sin placas de circulación, que contaba con reporte de robo realizado al 911 un día antes.

La unidad fue asegurada de inmediato y puesta a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes.

El gobierno municipal, encabezado por Tonantzin Fernández, refrendó su compromiso de fortalecer los recorridos de vigilancia y las estrategias de seguridad para prevenir delitos y proteger el patrimonio de los cholultecas.

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