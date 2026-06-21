Exigen a Agua de Puebla reparar fallas que dañan calles recién pavimentadas

La Secretaría de Infraestructura del estado de Puebla emitió un comunicado en el que exige a la empresa Agua de Puebla solucionar las fallas en las líneas de drenaje y abastecimiento de agua a su cargo, luego de que personal de la concesionaria realizara perforaciones en vialidades recientemente intervenidas.

“Se requiere que hagan una estrategia de revisión a su infraestructura, porque perforan las vialidades y ponen en riesgo a automovilistas y peatones“, señala el comunicado oficial.

Las vías afectadas por la búsqueda de fugas son: la Avenida Lafragua, a la altura del Bulevar Carlos Camacho Espíritu, y la Avenida 24 Sur, entre las calles 7 y 9 Oriente. Sobre la Avenida Lafragua, la Secretaría de Infraestructura informó que la carpeta refleja fisuras sobre la línea de drenaje, lo que atribuye a “alguna deficiencia técnica” en la construcción de la tubería.

“El daño se refleja sobre la zanja que se excavó para introducir la tubería. Es importante que Agua de Puebla revise la tubería debido a que el daño está sobre la línea del drenaje“, precisó la dependencia.

En la Avenida 24 Sur, personal de la empresa realizó cinco perforaciones con profundidad de un metro y una distancia de 20 metros de longitud.

La Secretaría advirtió que la empresa “pretende dejarlos al descubierto en los próximos días, lo que pone en riesgo la seguridad y movilidad en la zona” y señaló que “al estar abierto por varios días provoca que la humedad de la lluvia penetre en la carpeta y se expandan las grietas y la carpeta falle, se levante y se harán baches en la vialidad”.

La dependencia lamentó que los empleados de Agua de Puebla “van sin los materiales adecuados para hacer las reparaciones, aunado a que no encuentran las fugas”.

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