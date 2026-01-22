Familiares de Lidya Valdivia aseguran que sí estaba embazada; continúa búsqueda

A cuatro días de su desaparición y tras las múltiples versiones que han surgido sobre un posible embarazo ficticio y un escape planeado, familiares de Lidya Valdivia Juárez señalan que la búsqueda continúa con intención de encontrar a la mujer de 28 años y a su bebé, pues afirman que su gestación era real.

En Acajete, la familia de Lidya, aguarda tener más información sobre el caso, sin embargo, el trabajo continúa para saber más sobre el paradero de la mujer quien desapareció la madrugada del 18 de enero, cuando viajaba de Puebla a su comunidad natal, donde se tuvo la última comunicación con ella.

Durante entrevista, Rodrigo Juárez, tío de la víctima, señaló que desconoce el origen de los rumores sobre un falso embarazo, pues él mismo dijo dar fe sobre la veracidad de esto, pues incluso era el mismo domingo a las 7 horas del día cuando estaba programado el parto de Lidya.

El pasado miércoles la madre y hermana de Lidya tuvieron una reunión con la Fiscalía General del Estado para conocer más avances de las indagatorias, así que se limitó a reafirmar “yo solo sé que mi sobrina sí estaba embarazada, como su tío lo sé”.

Mientras tanto, pobladores de la zona señalaron que desde el día 18 del presente mes la seguridad se reforzó en el área, mientras que las búsquedas continúan, a pesar de que aparentemente hay personas intentando despistar a los grupos de voluntarios y autoridades con falsa información sobre el paradero de Lidya.

