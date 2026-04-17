Fiscalía investiga presuntos abusos en Colegio Carrusel Magone

Luego de las múltiples acusaciones emitidas por padres de familia del Colegio Carrusel Magone sobre presuntos malos tratos a los alumnos de preescolar y primaria que ahí estudian, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la existencia de cuatro carpetas de investigación por delitos de violencia e incluso abuso sexual.

A través de un informe oficial, la FGE señaló que al menos uno de los casos es indagado por la posible comisión de hechos de índole sexual, derivado de las primeras diligencias, acompañadas de las acusaciones de una tutora.

Por lo anterior, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres se mantiene en integración una de las carpetas, en la cual ya se llevó a cabo la entrevista multidisciplinaria correspondiente.

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#Puebla 🚔 La FGE informó que un total de cuatro carpetas de investigación por delitos en agravio de niñas y niños Colegio Carrusel Magone.



Hasta ahora se presume que podrían haber existido agresiones de índole sexual contra los infantes.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/xA6Gz8apC6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 16, 2026

Como parte del proceso, se dio cuenta de lo ocurrido a pesar del Sistema Estatal DIF, que funge como instancia coadyuvante para garantizar la protección integral de la menor sin que esta sea revictimizada.

Asimismo, el Ministerio Público canalizó a la persona afectada al Sistema Estatal DIF para su incorporación a cursos y talleres de contención emocional, con el objetivo de brindar acompañamiento y herramientas para su desarrollo. La FGE indicó que estas acciones forman parte de los protocolos de atención a víctimas menores de edad.

Tras la difusión del caso en medios de comunicación y redes sociales, donde con videos se mostraba el llamado “Cuarto Oscuro” donde supuestamente ocurrieron estas agresiones, la Fiscalía recibió dos denuncias más, que ya forman parte de las investigaciones en curso.

#Seguridad 🗣️ Padres de familia del colegio Carrusel Magone, de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, denunciaron que alumnos son víctimas de abusos y represalias violentas en un “cuarto oscuro”.



Los tutores descubrieron un acceso del plantel a una vivienda contigua, en donde… pic.twitter.com/A1idBug2M9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 14, 2026

Ante esta situación las autoridades no descartan que pudieran surgir más casos conforme avancen las indagatorias.

La Fiscalía estatal aseguró que continuará con las diligencias bajo el principio del interés superior de la niñez, con el fin de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia para las posibles víctimas, persiguiendo múltiples delitos entre los que se incluye violencia familiar equiparada y los actos de índole sexual.

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