BUAP celebra el Primer Encuentro Estudiantil de Biotecnología

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la BUAP dio inicio al Primer Encuentro Estudiantil de Biotecnología, que se celebrará el 16 y 17 de abril en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria.

El programa incluye conferencias magistrales, biotalks, una feria de innovación, concurso de carteles y paneles. El calendario de actividades puede consultarse en la cuenta de Instagram eebbuap.

La directora de la FCB, Dolores López Morales, explicó los objetivos del encuentro: “Este encuentro tiene el objetivo de justamente brindar a los estudiantes una visión al interior en términos disciplinarios, pero también al exterior. Está organizado para reconocer algunas áreas de oportunidad en el aspecto laboral, por supuesto, desde la currícula en donde se forman nuestros estudiantes”.

Agradeció a la rectora Lilia Cedillo Ramírez, a quien describió como “siempre cercana, y de manera natural, como parte del núcleo base de la licenciatura”.

López Morales destacó la participación de los estudiantes y la integración con docentes, directivos y el comité académico. El encuentro busca fomentar la participación interdisciplinaria y ofrecer a los estudiantes una visión integral tanto académica como laboral.

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