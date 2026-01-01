Catedrática UDLAP, entre los 50 investigadores destacados del IMEF

Por su destacada trayectoria y valiosa contribución a la investigación financiera en México, la Dra. Nora Gavira Durón, catedrática de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue incluida en la lista de los 50 investigadores destacados de la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), entidad dedicada a promover la información respecto a temas económicos y financieros en el país.

Como parte de los festejos por su 50 aniversario, el IMEF reconoció a 50 investigadores cuya trayectoria académica y profesional es sumamente destacada en México. Este listado incluyó a la Dra. Nora Gavira tanto por las distintas líneas de investigación en que trabaja, como por la labor que realiza como profesora de la Universidad de las Américas Puebla.

“Me siento muy honrada y agradecida por este reconocimiento, porque están dando valor a todo lo que estamos trabajando en últimos años con respecto a la economía mexicana principalmente y las finanzas”, expresó la catedrática del Departamento de Finanzas y Contaduría de la UDLAP.

Dentro de esas líneas de investigación destaca la labor por fomentar el desarrollo económico del país; el emprendimiento de las mujeres en la actualidad; cómo el nivel educativo se relaciona con los ingresos, sustentabilidad y crecimiento económico; entre otras.

“Hablar de la economía y las finanzas de México no es tan sencillo porque tendríamos que hablar de todas las aristas que están sucediendo, podríamos verlo desde el Tratado de Libre Comercio, las decisiones políticas que están tomando Estados Unidos, la economía interna del país, la falta de empleo, todos son campos bien amplios para poder analizar y es justamente donde muchos de los investigadores nos centramos”, explicó la Dra. Gavira Durón.

Asimismo, expresó que el reconocimiento dado por la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas le deja el reto de seguir trabajando a favor del conocimiento de sus alumnos y poner en alto el nombre de la UDLAP a nivel investigación a través de “fomentar el crecimiento económico de nuestro país, y apoyar a todo el mundo para crecer todos parejos”, agregó la profesora de la Universidad de las Américas Puebla.

Si quieres saber más sobre la labor de la Dra. Nora Gavira dentro del Departamento de Finanzas y Contaduría de la UDLAP o de la Licenciatura en Estrategias Financieras y Contaduría Pública de la mejor universidad privada de México, visitar el sitio: www.udlap.mx/ofertaacademica/EstrategiasFinancieras, ahí podrás revisar el plan de estudios, acreditaciones, profesores o pedir información.

