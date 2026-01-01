Secretaría de las Mujeres sustituye a Igualdad Sustantiva en Puebla capital

Como parte del fortalecimiento institucional para garantizar los derechos de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de Puebla da paso a la Secretaría de las Mujeres, en sustitución de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, encabezada por Zaira González Gómez y que tendrá como eje la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como el desarrollo y la autonomía de las mujeres, como su homóloga a nivel federal.

Al frente de la dependencia, Zaira González Gómez continuará impulsando una agenda transversal que fortalezca la coordinación interinstitucional en las 26 dependencias del gobierno de la ciudad, el trabajo territorial y la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y dependencias de los distintos órdenes de gobierno, para garantizar una atención más eficaz y cercana.

La Secretaría de las Mujeres del municipio responde a la visión del gobierno municipal, que impulsa el presidente municipal Pepe Chedraui, orientada a consolidar una administración sensible, cercana y comprometida con la igualdad, la justicia social y la protección integral de los derechos de las mujeres, en coordinación con los tres niveles de gobierno.

El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, refrenda su compromiso de avanzar hacia una ciudad más justa e incluyente por la construcción de una Puebla en orden, segura y con oportunidades para todas y todos.

