Aumenta a 14 el número de fallecidos por descarrilamiento del Tren Interoceánico

El saldo mortal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre ascendió a 14 personas, tras confirmarse este 1 de enero el fallecimiento de una mujer que había resultado lesionada en el accidente.

La víctima, identificada como Hilda Alcántara, de 73 años, perdió la vida a las 10:35 horas a consecuencia de las complicaciones derivadas del percance, pese a recibir atención médica especializada.

La Secretaría de Marina informó que la mujer se encontraba hospitalizada desde el incidente. Tras el hecho, fue ingresada inicialmente en la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y posteriormente trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, donde se le practicaron procedimientos quirúrgicos de urgencia.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expresó su más sincera solidaridad con la familia y seres queridos de la fallecida. En un comunicado, la dependencia detalló que estableció contacto y atención directa con los familiares durante la estadía clínica de la paciente y en este momento, para garantizar un acompañamiento integral conforme a los protocolos de atención a víctimas.

“Nuestro compromiso es brindarles todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna, humana y con perspectiva de derechos”, señaló.

Por su parte, la Secretaría de Marina reiteró sus condolencias a los familiares y seres queridos de la señora Alcántara. Ambas instituciones afirmaron mantener la coordinación con las autoridades competentes para la atención integral de las personas afectadas por el suceso.

Te recomendamos: