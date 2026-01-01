Puebla inicia el 2026 con mala calidad del aire

El primer día del año 2026 inició con el área metropolitana de Puebla con una mala calidad del aire, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente en el reporte Índice de Calidad del Aire.

La dependencia estatal recomendó a la población de niños, adultos mayores, personas que realizan actividad física intensa o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, evitar la exposición al aire libre.

Mientras al resto de la población pidió limitar la exposición al aire libre, ante los altos índices de contaminación que se registraron hasta después del mediodía del 1 de enero con partículas de ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre.

En zonas como Los Fuertes de Loreto y Guadalupe fue posible observar la contaminación en el aire con una ligera niebla gris que cubre los edificios y el cielo en la capital del estado.

Protección Civil estatal advirtió que en las próximas horas podría dispersarse ceniza emitida por el volcán Popocatépetl en la zona de la Angelópolis, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Valles Centrales, Tehuacán y la Mixteca.

Editor: Renato León

