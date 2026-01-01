Puebla capital anuncia meta de plantar 100 mil árboles en 2026

El Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Puebla anunció que para el año 2026 se ha establecido la meta de plantar un mínimo de 100 mil individuos arbóreos, reforzando las acciones de reforestación y recuperación de áreas verdes en el territorio municipal.

Este objetivo representa un incremento de al menos 13 mil árboles adicionales respecto a los más de 87 mil individuos plantados durante 2025, consolidando el esfuerzo continuo por mejorar la calidad ambiental y fortalecer los ecosistemas urbanos y periurbanos.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó que esta meta forma parte de la política ambiental impulsada por el gobierno municipal:

“Estamos construyendo un municipio más verde y resiliente. La plantación de árboles no sólo significa incrementar áreas arboladas, sino garantizar su mantenimiento y supervivencia. Con la participación de la ciudadanía y el trabajo coordinado con empresas, instituciones y organizaciones sociales, lograremos que Puebla respire mejor”, señaló.

Asimismo, Herrera subrayó que estas acciones se desarrollan en alineación con la visión del alcalde Pepe Chedraui, quien ha reiterado su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las familias poblanas.

“El alcalde Pepe Chedraui nos ha instruido a fortalecer los programas ambientales y cuidar el patrimonio natural del municipio. Con Raíces del Futuro, es una muestra de que Puebla avanza hacia un modelo de ciudad responsable con su entorno”, agregó.

Las jornadas de plantación contemplan intervenir zonas comunes que no pudieron ser atendidas en 2025 por razones de tiempo, suelo y logística, pero que ya fueron identificadas como aptas para los primeros meses del programa. Entre ellas destacan Tecola, Chautla, Zacachimalpa y Azumiatla, entre otras localidades del municipio.

Mantenimiento y participación ciudadana

Además de la plantación de nuevos árboles, el programa prioriza el mantenimiento y cuidado de los individuos plantados en 2025, reforzando labores de seguimiento y conservación. La Secretaría reiteró la importancia de la participación ciudadana, empresarial y académica como eje fundamental del éxito del programa.

Resultados en dictaminación y manejo de arbolado

De octubre de 2024 a diciembre de 2025 se recibieron mil 279 solicitudes de dictaminación, correspondientes a 7 mil 988 árboles.

Del total, se remitieron a Servicios Públicos 703 autorizaciones relativas a 4 mil 793 árboles ubicados en vía pública o espacios municipales, mientras que se emitieron 226 licencias para 3 mil 195 árboles en predios privados.

Entre agosto y noviembre de 2025 se contrató un servicio especializado para la dictaminación de arbolado, mediante el cual se evaluaron 5 mil árboles, mientras que el personal de la Dirección de Infraestructura Verde dictaminó 2 mil 988 individuos arbóreos.

Principales enfermedades detectadas en 2025

Durante los procesos de inspección y diagnóstico se identificaron como afectaciones más recurrentes:

Plantas parásitas, principalmente especies de muérdago.

Plaga del descortezador.

Fumagina (negrilla), hongo de color negro presente

El Gobierno de la Ciudad, bajo la conducción del alcalde Pepe Chedraui, refrenda su compromiso con la protección del arbolado urbano, la gestión responsable del territorio y la construcción de un municipio sostenible para todas y todos.

