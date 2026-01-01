SSC Atlixco asegura camioneta robada y detiene a tres personas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguró una camioneta con reporte de robo y detuvo a tres personas durante un recorrido de vigilancia en la junta auxiliar de la Magdalena Axocopan.

Los hechos ocurrieron cuando elementos policiales detectaron una camioneta que circulaba de manera irregular e invadía carriles.

Al intervenir los elementos percibieron un aroma de plástico quemado el cual es característico del narcótico conocido como cristal esto en base a su experiencia como policías, así mismo localizaron entre las pertenencias del conductor un objeto presuntamente usado para el consumo de narcóticos.

Tras consultar el Número de Identificación Vehicular (NIV), se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

El conductor fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de detentación de vehículo con reporte de robo, mientras que los otros dos ocupantes quedaron a disposición del Juez Cívico por faltas administrativas.

La SSC Atlixco reiteró su compromiso con la seguridad vial y la prevención del delito.

