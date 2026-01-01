Sheinbaum desea feliz año a mexicanos dentro y fuera del país

La presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a la nación con motivo del inicio del Año Nuevo 2026. A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria extendió sus deseos a toda la ciudadanía, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

“Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo!”, expresó Sheinbaum en su saludo.

Hizo énfasis especial en los mexicanos que no se encuentran dentro de la nación y han migrado, afirmó: “A las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos, o en cualquier otro país. Que la pasen muy cerca de las familias”.

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/NmAmks9TLa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 1, 2026

La presidenta describió esta época como un momento de reflexión y balance. “Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año. Yo quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México”, manifestó.

En el cierre de su mensaje, Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso de trabajo para el próximo ciclo. “Todo, todo lo mejor de mi parte. Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos“, declaró. Concluyó su intervención con las palabras: “¡Que viva México y que vivan todas y todos ustedes. Feliz año!”.

